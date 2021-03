Verona, Ceccherini: «Il rigore ha facilitato le cose per l’Atalanta»

Federico Ceccherini ha parlato ai canali ufficiali del Verona dopo la sconfitta interna contro l’Atalanta. Queste le sue parole

ATALANTA – «È stata una partita dura, sapevamo che l’Atalanta avrebbe messo in campo tanta intensità e durante il match loro hanno saputo vincere più contrasti e più ‘seconde palle’. Quando riesci a lavorare su questi dettagli è più facile mettere in difficoltà gli avversari: loro oggi hanno vinto così. Il rigore, certo, ha facilitato le cose per l’Atalanta, ma noi non siamo stati il ‘solito’ Verona aggressivo e compatto: serve lavorare su questi aspetti».

ERRORI – «Non abbiamo concesso molte occasioni, ma abbiamo pagato cari alcuni episodi in cui non siamo stati abbastanza concentrati e cattivi»

SOSTA – «Ora con la sosta dedicata alle Nazionali possiamo dedicarci a migliorare quei piccoli dettagli che fanno la differenza e che ultimamente ci stanno punendo. Sicuramente sarà importante anche recuperare gli infortunati e superare i piccoli acciacchi che hanno condizionato le nostre prestazioni, ma al rientro dalla sosta ci teniamo a tornare subito il Verona che tutti conosciamo»