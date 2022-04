Verona, ecco il nuovo ds: Faggiano il prescelto per il post D’Amico

Daniele Faggiano piace molto in Serie B, ma non solo: il direttore sportivo della Sampdoria è corteggiato dall’Hellas Verona

Daniele Faggiano non piace solo in Serie B. Il direttore sportivo della Sampdoria è nel mirino di due club: il Frosinone e il Benevento, come riporta Il Secolo XIX.

Secondo una ricostruzione de L’Arena, Faggiano però sarebbe anche in odore Hellas Verona. Il club scaligero potrebbe infatti perdere Tony D’Amico in direzione Bergamo e orientarsi proprio su Faggiano, che ha un contratto fino a giugno 2023, per sostituirlo.