C’è da registrare un forte interesse da parte del Betis per per Alan Empereur dell’ Hellas Verona in prestito al Palmeiras

Secondo quanto riferito da Sportitalia, c’è da registrare un forte interesse da parte del Betis per per Alan Empereur dell’Hellas Verona in prestito al Palmeiras.

Ogni eventuale trattativa è però complicata dal fatto che la squadra brasiliana ha un’opzione da un milione di euro per l’acquisto del difensore da esercitare entro la fine di maggio.