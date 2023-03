Verona, Sogliano: «Abbiamo dei limiti, ma siamo consapevoli di aver dato tutto. Chiediamo sostegno ai tifosi»

Sean Sogliano, ds dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa facendo un bilancio sulla stagione e l’appello ai tifosi

«Abbiamo speso molto, ma in queste undici gare la squadra ha dato tutto. Siamo consapevoli che ci sono tanti limiti, ma la squadra ha ritrovato orgoglio. Dobbiamo mantenere la lucidità: non sono qui per dire che siamo forti, ma che ci sono dei ragazzi che stanno cercando di fare più punti possibili. Dobbiamo vivere nelle difficoltà. Qualche punto l’abbiamo lasciato per strada, ma questa squadra ha delle difficoltà e ha bisogno di un ambiente che solo Verona ci sa dare. Loro sanno che in questo momento ci devono essere: se abbiamo una speranza, oggi, è solo insieme a loro. Caso Juve? Non sono la persona giusta per parlarne. Salvezza? Mancano ancora dodici partite e siamo legati a ciò che dobbiamo fare noi. Sembrava quasi una rimonta riuscita: se l’Inter avesse fatto l’Inter, oggi saremmo stati a -2. Invece tornare a -5 a livello nervoso è stato accusato».