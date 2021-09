Verona, Tudor sempre più vicino: manca solo la firma

Tudor a Verona: l’ex Juve, vice di Pirlo nella passata stagione, sarà il nuovo allenatore della squadra gialloblù

Igor Tudor è già arrivato a Verona. Come riportato da calciohellas.it, nel primo pomeriggio il tecnico si è presentato in via Olanda per firmare il contratto che lo legherà all’Hellas.

L’ex Juve, vice di Pirlo nella scorsa stagione, ha rescisso con la società bianconera e si appresta a diventare il nuovo allenatore del Verona. Mancano ormai solo le firme e l’ufficialità.