Verona, Verdi: «Qui per rinascere. Obiettivo? Ricalcare la stagione di Bologna»

Simone Verdi, centrocampista del Verona, ha parlato della nuova stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:

VERONA – «Spero proprio di sì, anzi ci credo. E’ stato un anno molto positivo finora, pieno di emozioni. Salerno è stato molto importante, ringrazio il club, mi ha dato modo di rilanciarmi e voglio continuare così. Scelta semplice, non ci ho pensato un attimo. Per le ultime stagioni che ha fatto e perché tutti quelli del mio ruolo che son venuti qui sono rinati. Quanto a me, quella di Zaccagni e Caprari è una eredità tosta».

CIOFFI – «Buonissime, ha voglia di emergere e ha grandissima grinta. E’ una persona che crede molto nel lavoro che poi è quello che ti aiuta a raggiungere gli obiettivi. In questo momento stiamo raccogliendo meno in relazione al lavoro. Ma lui ha ottime idee e le faremo vedere magari già a partire dall’Udinese».

OBIETTIVI – «Non so. Facciamo una media, se andiamo a vedere la mia storia, l’anno in cui ho giocato di più a Bologna ho fatto 10gol e 10assist. Arrivo da stagioni in cui ho segnato poco, ma a Salerno ne ho fatti 5 in15presenze.Diciamo almeno 5 gol e 5 assist come base, poi spero di farne di più ovviamente. L’ideale sarebbe ricalcare la stagione di Bologna. E credo che qui ce la posso fare perché sento di essere arrivato nell’ambiente giusto per tornare a esprimermi al massimo».