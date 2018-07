Verso Atalanta-Sarajevo, Gasperini: «Non possiamo sbagliare»

L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha presentato il match contro il Sarajevo alla vigilia dell’esordio stagionale nei preliminari d’Europa League

L’attesa sta per finire. Domani sera l’Atalanta inaugurerà la sua stagione con l’esordio nei preliminari d’Europa League nel match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sarajevo.

LE PAROLE DI GASPERINI – Il tecnico della Dea Gian Piero Gasperini non nasconde le insidie che possono derivare da un match contro un avversario di basso profilo: «Nel calcio non c’è niente di scontato e non bisogna sottovalutare proprio questo tipo di partite. Siamo un po’ in ritardo di condizione, ma ci faremo trovare pronti: non vogliamo fare brutte figure».

IL PAPU ED IL MERCATO – Nella conferenza è intervenuto anche il Papu Gomez, il quale domani sarà regolarmente in campo: «Non mi sembra il caso di parlare di calciomercato alla vigilia di una partita così importante. Tutti gli anni subiamo tante partenze e dobbiamo fare dei miracoli, ma vogliamo confermarci e ormai i ragazzi che sono rimasti giocano a memoria. Domani non dovremo essere presuntuosi».