Vezzali: «Italia-Svizzera sarà un test per la capienza del pubblico al 100%»

Valentina Vezzali, ha parlato ai microfoni dell’Ansa in merito a Italia Svizzera come primo test per il pubblico negli stadi al 100%

Valentina Vezzali, sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio con delega allo Sport, oggi a Norcia, ha parlato ai microfoni dell’Ansa in merito a Italia Svizzera come primo test per il pubblico negli stadi al 100%:

CAPIENZA – «Italia-Svizzera del 12 novembre credo che possa essere l’occasione per testare una capienza del pubblico al 100%, così per poi aprire al resto delle competizioni. In questo momento la situazione è buona, le vaccinazioni stanno procedendo nei migliori dei modi e quindi mi auguro che l’Italia possa rimanere zona bianca».