Vicenza-Carrarese, solo 0-0 l’andata: per la B è tutto rimandato

Tutto sulla gara d’andata della finale dei playoff di Serie C tra Vicenza-Carrarese. I dettagli in merito in vista del ritorno

L’ultima promossa in Serie B si deciderà allo Stadio dei Marmi di Carrara domenica pomeriggio. Nell’andata della finale dei play off di Serie C infatti Carrarese e Vicenza non si fanno male e chiudono sullo 0-0 una gara con pochissimi tiri in porta.

La partita ha regalato tanta lotta in mezzo al campo, ma praticamente nessuna vera occasione da gol.