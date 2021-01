Vieri: «Gasperini top in Europa. Scudetto? Dico Inter»

Christian Vieri ha parlato di Juventus, Inter e Scudetto, ma anche di Atalanta in un lungo intervento ai microfoni della Rai

Christian Vieri, durante un lungo intervento ai microfoni di Rai Due, ha parlato di lotta Scudetto in Serie A, ma soprattutto della lotta tra Milan, Inter e Juventus. E dell’Atalanta.

ATALANTA – «Io non ho mai visto una squadra giocare così bene in Italia e in Europa come l’Atalanta. Anche quest’anno ha vinto col Liverpool ad Anfield, ha segnato tre gol al Milan a San Siro, con l’Ajax in Olanda e sempre facendo partite meravigliose. Sono una grande squadra con giocatori fantastici e soprattutto con attaccanti che non hanno tutti in Europa. Gasperini si può considerare uno dei top in Europa, ma per me non può vincere lo Scudetto».