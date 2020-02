Vieri sulla Juve di Sarri: «È pur sempre in testa al campionato»

Christian Vieri, ex giocatore di Juventus, Lazio e Inter, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Christian Vieri, ex giocatore di Juventus, Lazio e Inter, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sulla Juve di Maurizio Sarri: «È normale qualche “pausa” in una squadra che vince lo scudetto da otto anni di fila, che ha fatto due finali di Champions e ha messo nel frattempo in bacheca anche varie Coppe nazionali. Oltretutto, Inter e Lazio sono cresciute moltissimo e hanno inevitabilmente più cattiveria e fame rispetto ai bianconeri. Detto questo, parliamo di una Juve pur sempre in testa al campionato…».