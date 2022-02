Villarreal Juve, l’arbitro al VAR rischia la sospensione: i motivi

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Villarreal Juve, l’arbitro al Var fa infuriare la UEFA e rischia la sospensione per diverse settimane. Ecco cosa sta succedendo

Villarreal Juve continua a far parlare di sé dopo il pareggio maturato due giorni fa in Spagna.

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, infatti, l’operato dell’arbitro al Var Dankert avrebbe fatto infuriare la UEFA. Nel mirino, in particolare, sono finite le sue decisioni di non richiamare l’arbitro Siebert al Var in occasione dei falli commessi dal centrocampista della Juve Rabiot e da Estupinian. Dankert rischia la sospensione per diverse settimane.