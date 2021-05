Villas Boas si dà ai rally: al via nel Mondiale WRC

L’ex tecnico del Marsiglia Andrè Villas Boas si dà al volante e parteciperà al Rally del Portogallo, prova del campionato mondiale

Ci sarà una sorpresa ai nastri di partenza nel prossimo Rally del Portogallo, in arrivo direttamente dal mondo del calcio: tra i piloti in gara, infatti, ci sarà André Villas-Boas, ex tecnico del Marsiglia.

Appassionato di motori, il tecnico portoghese ha già corso la Dakar nel 2018 e prenderà parte al rally di casa in programma nel fine settimana tra il 20 e il 23 maggio correndo con la Citroen C3 nella categoria WRC3, quella dedicata ai piloti privati, come riporta La Gazzetta dello Sport.