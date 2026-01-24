Torino, Vlasic in conferenza post Como: «Chiedo scusa ai tifosi». Poi la conferma sul ritiro

Nikola Vlasic in conferenza dopo Como Torino, ecco le dichiarazioni del numero 10 granata ai margini della sfida di Serie A

Scuse ai tifosi, conferma della fiducia nel proprio allenatore e difficoltà nel realizzare cos’è davvero accaduto. Sono pochi ma precisi gli ingredienti della conferenza stampa di Nikola Vlasic ai margini della sconfitta contro il Como. Il centrocampista granata si è trovato nel difficile compito di commentare la debacle maturata contro i lariani (un tennistico 0-6 per i ragazzi di Fabregas) e nell’ancor più difficile impresa di delineare gli scenari futuri. La conferenza stampa di Nikola Vlasic dopo Como Torino direttamente dal ventre dello Stadio Sinigaglia.



Buonasera Vlasic, come si spiega una sconfitta di questo tipo dopo una prestazione così?

«Loro sono una squadra forte. Nel primo tempo hanno fatto due gol, ma anche io avevo la sensazione che potevamo fargli del male. Nel secondo tempo dopo il rigore abbiamo mollato. Poi hanno fatto 3 tiri e 3 gol. Sappiamo tutti che sono forti, ma oggi era una brutta giornata per noi, eravamo lontani da loro. È stato facile per loro perché sono giocatori di grande qualità».

Come mai la mancanza di reazione nel secondo tempo?

«Sì, abbiamo detto nello spogliatoio che saremmo dovuti andare forte. Ma poi abbiamo preso rigore e dopo è difficile. Sul 3-0 possiamo fare battaglia, combattere con loro, sul giallo… io non posso prenderlo perché sarebbe il mio quinto e col Lecce era troppo importante. Voglio chiedere scusa ai tifosi, è stata una brutta giornata».

Avete ancora fiducia in Baroni e nel lavoro?

«Sì, ce l’abbiamo. Siamo tutti insieme, è un momento duro per noi. Ma dobbiamo guardare avanti, la società mi ha già detto e ha deciso che andremo in ritiro da lunedì. Così staremo tutti insieme e vediamo cosa abbiamo fatto male, proveremo a cambiare le nostre prestazioni».

Vlasic, cosa vi hanno detto i tifosi dopo la partita e cosa avete risposto?

«No, erano più insulti e queste cose da parte loro. Di solito quando perdi una partita così è giusto. I tifosi viaggiano in Italia per noi, spendono i loro soldi, ho giocato al Hajduk Spalato dove i tifosi sono veramente duri quando perdi. Sono un po’ abituato»

