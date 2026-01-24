Connect with us

Torino, Baroni confermato e squadra in ritiro. Cos’è successo dopo il Como

Il tecnico del Torino Marco Baroni va verso la conferma sulla panchina dei granata, ecco cosa è successo dopo il ko con il Como (e come si è scelto il ritiro)

«Ho parlato con Cairo e Petrachi e mi hanno ribadito la fiducia. Mai come adesso sento la fiducia», con queste precise parole mister Marco Baroni – intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la partita con il Como – ha liquidato ogni possibilità di esonero da parte, appunto, del patron del Torino Urbano Cairo e del suo braccio destro: il direttore sportivo Gianluca Petrachi. E infatti, salvo clamorosi e repentini colpi di scena, di esonero per lui non si tratterà. Ma non è tutto.

Come raccolto da CalcioNews24 infatti, subito dopo la debacle maturata al Sinigaglia (i piemontesi hanno confezionato un sonoro 0-6 con i lariani, nonché la quarta sconfitta consecutiva in campionato), il club di Via Viotti ha intrapreso una chiara decisione: ribadire la propria fiducia al tecnico di Firenze. Una scelta verosimilmente figlia di una riunione, che avrebbe (il condizionale resta un fedele alleato) visto coinvolti proprio i diretti interessati subito dopo la sfida in terra lombarda. 

Più che un faccia a faccia fiume, si sarebbe trattato di un confronto rapido e pragmatico. Il tempo di guardarsi negli occhi e analizzare con lucidità il momento – impresa non facile data la situazione – prima di rinnovare, come spiegato, la fiducia al tecnico. Insieme alla conferma, la società avrebbe poi optato per il ritiro. Soluzione che dovrebbe partire da lunedì e prolungarsi (almeno) fino al prossimo impegno del Torino (domenica con il Lecce). In tarda serata e con ogni probabilità domani in mattinata sono previsti nuovi “multilaterali” tra le parti. Anche se la strada per Baroni e i suoi pare ormai, inesorabilmente, tracciata.

