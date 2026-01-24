Giovane Napoli, l’ex attaccante del Verona ha firmato! Conte lo avrà a disposizione contro la Juve di Spalletti

Giovane Napoli, ecco il nuovo giocatore azzurro: l’ex talento del Verona ha firmato e Conte lo porta subito con sé per la sfida alla Juve

Il Napoli inaugura il suo mercato di gennaio con un colpo di grande prospettiva, assicurandosi il talento di Giovane Santana al termine di un blitz rapidissimo che ha strappato il brasiliano all’Hellas Verona. L’attaccante classe 2003, protagonista di una prima parte di stagione brillante, è stato indicato da Antonio Conte come il profilo ideale per restituire imprevedibilità e qualità a un reparto offensivo rimasto scoperto dopo la cessione di Noa Lang al Galatasaray e l’infortunio di Neres.

Visite mediche, firma e trasferimento immediato

La giornata decisiva è stata quella di sabato 24 gennaio. Alle 16:40 circa, Giovane ha concluso con successo le visite mediche alla clinica La Madonnina di Milano, per poi recarsi in sede e firmare il contratto che lo lega ufficialmente al Napoli. L’operazione si è chiusa attorno ai 20 milioni di euro, cifra che conferma la forte convinzione del club nelle potenzialità del mancino brasiliano. Completati gli ultimi passaggi burocratici, il giocatore è partito subito per Torino, dove il gruppo azzurro è in ritiro in vista della sfida contro la Juventus.

Conte lo vuole subito: possibile debutto allo Stadium

L’obiettivo della società era chiaro: consegnare Giovane a Conte già per il big match di domani. Il tecnico, grande estimatore del ragazzo dopo i suoi 3 gol e 4 assist messi a referto con il Verona, potrà inserirlo immediatamente tra i convocati. Non è escluso che il nuovo acquisto possa esordire a gara in corso allo Stadium, rappresentando una soluzione tattica a sorpresa per provare a scardinare la difesa della Juventus in una partita che pesa moltissimo nella corsa alle prime posizioni.

