Inter, il prof Volpi: «Fatti oltre cinquemila tamponi. Vi dico qual è stato il momento più duro»

Piero Volpi, responsabile medico dell’Inter, ha spiegato qual è stata la difficoltà più grande della stagione fornendo dati interessanti

Il responsabile medico dell’Inter Piero Volpi ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha spiegato com’è stato gestita in casa nerazzurra la complicata stagione. Le sue parole:

«La difficoltà maggiore è stata districarsi tra le normative covid, sportive e non e tra i diversi regolamenti locali, nazionali e internazionali. Abbiamo effettuato circa 100 tamponi ad ogni componente del gruppo squadra, in totale sono cinquemila. E parlo solo di questa stagione senza contare la precedente. La spesa totale è stata di oltre 300 mila euro. Il momento più difficile della stagione? Abbiamo avuto 13 contagiati su 26 giocatori, in tre momenti differenti. Il più duro è stato l’ultimo, a marzo, perchè era il momento clou del campionato e sono stati colpiti anche i dirigenti.»