Vrsaljko positivo al Covid: «Sto bene, spero di tornare a una vita normale»

Vrsaljko ha parlato delle sue condizioni dopo essere risultato positivo al Coronavirus: le dichiarazioni del difensore dell’Atletico Madrid

Sime Vrsaljko, difensore dell’Atletico Madrid, ha parlato delle sue condizioni di salute dopo essere risultato positivo al Coronavirus.

«Vorrei confermare che sto bene e che non ho sintomi. Alcuni parametri erano solamente un po’ sopra al consentito e per questa ragione devo essere isolato. In ogni caso tutto va benissimo, grazie per l’appoggio. Spero di tornare presto ad avere una vita normale, le precauzioni non sono mai sufficienti».