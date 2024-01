Wanda Nara, moglie dell’ex giocatore dell’Inter Mauro Icardi, ha parlato ai microfoni di Rumis della prima notte che ha passato con l’argentino

PRIMA NOTTE CON ICARDI – «Quel materasso sarà stato usato da 200 donne, ma dopo di me è stato una distruzione totale. Il materasso non gli serviva più. Ricordo il dolore provato il giorno dopo, perché non ero abituata a dare il massimo. Prendevo ibuprofene ogni quattro ore. Penso che se quella notte non avesse funzionato, tutto quello che è successo tra noi non sarebbe successo»