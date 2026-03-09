Wanda Nara Spalletti, FOTO che sa di riappacificazione? «Che piacere rivederti mister». La ricostruzione

Wanda Nara Spalletti: l’ex moglie e agente di Mauro Icardi ha pubblicato una fotografia insieme al tecnico della Juventus

Luciano Spalletti ha concesso due giorni di meritato riposo alla Juventus e si trova in questo momento a Milano. Proprio tra le vie della città meneghina ha incrociato Wanda Nara, ex moglie ed ex agente di Mauro Icardi, allenato in passato dal mister ai tempi dell’Inter.

A suggellare questo momento di ritrovata serenità è stata la stessa showgirl, che ha pubblicato un selfie sorridente sul proprio profilo Instagram accompagnato da una didascalia inequivocabile:

«Che piacere rivederti mister».

Le tensioni all’Inter e il retroscena su Icardi

Questa immagine testimonia la definitiva riappacificazione tra due figure che, in passato, si erano trovate su posizioni nettamente contrapposte. I dissapori risalgono all’esperienza interista, un periodo turbolento che Spalletti ha raccontato senza filtri all’interno della sua autobiografia. Riferendosi alle complesse dinamiche di spogliatoio dell’epoca, il tecnico ha svelato:

«Mi resi conto che la debolezza del nostro capitano (Icardi ndr) si chiamava Wanda e rischiava di portare a fondo tutto il gruppo. E questo non potevo tollerarlo. Mauro in quel momento stava attraversando un momento calcisticamente difficile, le cose non giravano come avrebbe voluto. Non riusciva a segnare come faceva di solito. Lei disse che, se si voleva che Icardi facesse più gol, bisognava acquistare giocatori che lo aiutassero a farli. Avere giocatori migliori, insomma, il concetto era questo. Insopportabile. Una bomba. Era una di quelle dichiarazioni che non si potevano liquidare con un WhatsApp, una storia su Instagram o un like; per rimettere le cose a posto occorreva parlare guardandosi negli occhi, alla vecchia maniera»

La rottura e la fascia ad Handanovic

La situazione, divenuta insostenibile, portò a una delle fratture più clamorose della recente storia nerazzurra. Il mister chiese un chiarimento interno, ma l’epilogo fu drastico:

«C’era un solo modo per evitare una guerra nello spogliatoio: le scuse di Mauro Icardi. Non arrivarono mai. Il giorno dopo chiesi al capitano, davanti a tutti i compagni, di spiegare le parole di Wanda Nara. Di giustificarle in qualche modo. Mi sembrava il minimo, come forma di rispetto per gli altri. Mauro rispose che a parlare non era stata la moglie Wanda, ma il suo procuratore Nara, e che l’aveva fatto esclusivamente a questo titolo. Era impossibile gestire la situazione. Non c’era verso. Dovetti dirgli due cose, togliergli la fascia di capitano e darla ad Handanovic. Il consenso della società c’era, ma era silente. Lui la prese male, molto male. Di fatto, per non perdere la squadra, persi Icardi, l’uomo e il calciatore”

Fu così che Samir Handanovic divenne il nuovo capitano, segnando la rottura definitiva con l’attaccante. Oggi, a distanza di anni, il rancore sembra finalmente aver lasciato spazio ai sorrisi.