Euro 2020: Inghilterra e Scozia si inginocchiano al razzismo, cosa farà l’Italia?

Inghilterra, Scozia e tifosi assieme contro il razzismo ieri sera a Wembley. Ora tocca a Italia e Galles. Ecco cosa faranno gli azzurri

Ieri sera è andata in scena la gara tra Inghilterra e Scozia a Wembley e prima del fischio d’inizio le due squadre si sono inginocchiate per dare un segnale contro il razzismo. A differenza di qualche giorno fa anche Wembley si è schierata con i giocatori facendo partire un sonoro applauso.

Lo stesso però potrebbe non avvenire domani pomeriggio durante Italia-Galles. Come riporta questa mattina Il Messaggero infatti «gli azzurri sarebbero intenzionati a rimanere in piedi”.