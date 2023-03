West Ham, Moyes: «Perché Scamacca non gioca? Vogliamo solo che l’impegno sia maggiore»

David Moyes, allenatore del West Ham, ha parlato della mancata titolarità di Gianluca Scamacca nelle ultime quattro partite di Premier

David Moyes, allenatore del West Ham, ha parlato della mancata titolarità di Gianluca Scamacca.

PAROLE – «Sappiamo che i suoi dati fisici devono essere migliori di quello che sono. Gianluca deve riprendersi: nessun allenatore vuole schierare la formazione peggiore; tentiamo sempre di far giocare chi può farci vincere, la squadra migliore. Vogliamo solo che l’impegno sia maggiore. Questa è una delle cose che stiamo cercando. Ci piace per le sue caratteristiche, per il suo gioco di rapina; in generale si applica ma ultimamente non è inserito nel lavoro che stiamo facendo».