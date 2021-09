Witsel Juve: bianconeri tornano alla carica per il belga. Affondo a gennaio

Axel Witsel rimane un obiettivo sensibile per la Juve a centrocampo: possibile nuovo assalto a gennaio per il belga del Borussia Dortmund

Alex Witsel è stato nel mirino della Juventus negli ultimi giorni del calciomercato estivo. Il profilo del nazionale belga, in forza al Borussia Dortmund, potrebbe però tornare d’attualità a gennaio come scrive Sport Mediaset.

Witsel è un giocare che piace sempre tanto a Massimiliano Allegri, che lo avrebbe indicato come possibile rinforzo per la finestra invernale del mercato. Visto il contratto in scadenza a giugno, la dirigenza della Continassa potrebbe tornare sotto nelle prossime settimane per trovare un accordo con il Borussia in vista di gennaio.