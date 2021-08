Witsel Juve, Mourinho prova lo sgarbo: le ultime sul futuro del centrocampista belga, conteso dai bianconeri e dalla Roma

La Juventus pensa ad Axel Witsel come sostituto di Weston McKennie qualora lo statunitense dovesse lasciare i bianconeri. Il belga, vicino al trasferimento a Torino già nel 2016, avrebbe già dato il suo ok al trasferimento in bianconero.

All’orizzonte però potrebbe profilarsi una sfida con la Roma di Jose Mourinho: lo Special One vorrebbe il belga come perno centrale del centrocampo giallorosso e, nonostante l’ingaggio oneroso per le casse giallorosse, l’aiuto potrebbe arrivare dal Decreto Crescita. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.