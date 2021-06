Belgio, Witsel conclude il recupero lampo: disponibile per la Danimarca

Axel Witsel torna a disposizione di Roberto Martinez: recupero lampo per il centrocampista dopo la rottura del tendine d’Achille

Axel Witsel conclude il suo recupero lampo: il centrocampista del Borussia Dortmund aveva riportato la rottura del tendine d’Achille a gennaio e le sue speranza per Euro 2020 sembravano ormai al lumicino.

Lo staff medico belga, intervenuto oggi in conferenza stampa, ha dato l’ok a Witsel per scendere in campo dopo soli 5 mesi dall’accaduto: recupero lampo e possibilità di vederlo sul prato verde contro la Danimarca.