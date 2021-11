Wolverhampton: caccia al colpo Renato Sanches

Il Wolverhampton ha messo nel mirino Renato Sanches, caccia al colpo di mercato

Bruno Lage e il Wolverhampton potrebbero contare su un grande giocatore in più per la corsa all’Europa: Renato Sanches.

L’ex Bayern, ora di proprietà del Lille, secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, piace ai Wolves che sarebbero pronti a portarlo in Premier League. Il Wolverhampton in Sanches troverebbe il giocatore di talento in più per provare l’assalto alla zona Champions League che ora dista appena 4 punti.