Adama Traorè pronto a legarsi ancora a lungo al Wolverhampton. Le parti trattano per il rinnovo del contratto

Adama Traorè, come riferito dal Daily Mail, rinnoverà presto il proprio contratto con il Wolverhampton. L’ex Barcellona va attualmente in scadenza nel 2023, ma la firma appare questione di settimane, se non giorni.

Per lui pronto un aumento di ingaggio fino a raggiungere i 6 milioni di euro all’anno.