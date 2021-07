Xhaka Roma, colpo di scena: rinnova con l’Arsenal e beffa Mourinho

Colpo di scena nella trattativa per portare Xhaka alla Roma: il centrocampista svizzero ad un passo dal rinnovo con l’Arsenal

Colpo di scena in questo calciomercato molto particolare. Sembra sfumare definitivamente Xhaka alla Roma: il centrocampista svizzero sembrava ormai ad un passo ma la mossa dell’Arsenal ha stravolto tutto.

Come riportato da Sky Sport, l’Arsenal avrebbe fatto un’importante offerta per il rinnovo a Xhaka fino al 2025 che avrebbe convinto il centrocampista che non ha più intenzione di aspettare la Roma e Mourinho.