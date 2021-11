Yakin provoca l’Italia: «Anche la Svezia era sfavorita»

Il ct della Svizzera Yakin provoca l’Italia ricordando lo spareggio con la Svezia

Forse aggiungere pepe alla partita tra Italia e Svizzera non servirebbe, ma – come riportato da media svizzeri – Yakin, ct degli elvetici, ha deciso di provocare gli azzurri.

LE PAROLE – «Vogliamo qualificarci per il Qatar senza passare attraverso lo spareggio. Ecco perché veniamo a Roma per vincere. Perché non dovrebbe essere possibile? Certo, l’Italia è la favorita. Ma anche la Svezia era outsider nello spareggio per il Mondiale del 2018 e ha eliminato gli azzurri»