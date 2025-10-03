Yamal, la madre lancia una cena-evento a Londra: biglietti fino a 800 euro ma lui...

L’iniziativa esclusiva al Nobu Hotel accende i riflettori, ma senza la presenza della giovane stella del Barcellona Yamal

Sheila Ebana, madre di Lamine Yamal, il giovane talento del Barcellona e della nazionale spagnola, ha deciso di trasformare la propria immagine in un vero e proprio brand. La donna, originaria della Guinea Equatoriale, ha annunciato l’organizzazione di una cena esclusiva che si terrà il 7 novembre al Nobu Hotel di Portman Square, uno degli indirizzi più prestigiosi di Londra.

L’evento, promosso come un’esperienza di lusso, non vedrà la presenza del figlio calciatore, impegnato in campionato con il Barça contro il Celta Vigo. Nonostante ciò, l’iniziativa ha già attirato l’attenzione dei media e dei tifosi, suscitando curiosità e polemiche.

I costi dell’evento

L’accesso alla serata sarà riservato a chi è disposto a pagare un biglietto dal costo minimo di 150 euro, che include un menù di tre portate e un cocktail di benvenuto. Per chi desidera un trattamento privilegiato, sono previsti pacchetti VIP che possono arrivare fino a 800 euro, comprensivi di open bar, tavolo riservato e la possibilità di scattare un selfie con la stessa Ebana.

Una madre-manager sempre più protagonista

Sheila Ebana non è nuova a iniziative mediatiche. Negli ultimi anni ha assunto un ruolo centrale nella gestione dell’immagine del figlio, considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio mondiale. Lamine Yamal, classe 2007, è un attaccante esterno dotato di grande velocità e tecnica, già titolare con il Barcellona e protagonista con la Spagna a soli 18 anni.

La madre ha già organizzato la discussa festa per i diciotto anni del figlio, durante la quale aveva ingaggiato una compagnia di nani per intrattenere gli ospiti. Inoltre, è stata lei a rendere pubblica la relazione tra Yamal e la cantante argentina Nicki Nicole (nome d’arte di Nicole Denise Cucco), artista urban pop molto seguita in America Latina e in Spagna.