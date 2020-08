Yoshida criptico: «Mi sono divertito alla Sampdoria»

Maya Yoshida è uscito allo scoperto pubblicando un tweet in merito all’esperienza vissuta con la Sampdoria, annunciando di essere pronto a ripartire in vista della prossima stagione. Sono in corso i contatti tra il difensore giapponese e il club blucerchiato per il rinnovo biennale del contratto.

«Sono stati sei mesi molto difficili e strani, con ansia e conflitti, ma alla fine della stagione ho potuto dire “Mi sono divertito”. Ora riposiamoci e prepariamoci per la prossima avventura. Non vedo l’ora di iniziare un nuovo capitolo».

It was very tough and strange 6 month with a lot of anxiety and conflicts. However end of the season I could say “ I enjoyed👍🏼” Looking forward to having new chapter! いろんな思いや葛藤の中での6ヶ月でした!まずはしっかり休んで次の冒険への準備をします!Grazie!! pic.twitter.com/HKODM4DIGy

— MAYA YOSHIDA (@MayaYoshida3) August 5, 2020