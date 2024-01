Gianluca Zambrotta: «Piano con i paragoni: Yildiz è forte, ma Del Piero era un’altra cosa»

Gianluca Zambrotta, ex difensore della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Yildiz e del paragone con Del Piero

Gianluca Zambrotta da vincitore di scudetti qual è stato osserva con attenzione quanto sta succedendo in Serie A, in particolare nella Juventus dove ha giocato. Ecco le sue impressioni rilasciate a La Gazzetta dello Sport.

COSA IMPRESSIONA DELLA JUVE – «Il coraggio che stanno dimostrando nel lancio dei giovani. Allegri con l’arrivo di Giuntoli e Manna, che ho apprezzato quando abbiamo lavorato insieme nel Chiasso, sta puntando ancora di più sui talenti della seconda squadra. Penso a Miretti, Iling, Yildiz».

YILDIZ – «Sul fatto che sia un bel talento, non ci sono dubbi. Ma andiamoci piano con i paragoni… Io ho giocato con Del Piero: era un’altra cosa e in Serie A c’era una qualità generale più alta. E al Barcellona ho incrociato il Messi 20enne, già a «Sul fatto che sia un bel talento, non ci sono dubbi. Ma andiamoci piano con i paragoni… Io ho giocato con Del Piero: era un’altra cosa e in Serie A c’era una qualità generale più alta. E al Barcellona ho incrociato il Messi 20enne, già a quel tempo di un altro pianeta».

SOMIGLIANZA CON CAMBIASO – «Nella duttilità. Cambiaso calcia di destro come di sinistro ed è intelligente, si muove bene. Apprezzo tanto anche Dimarco»

I GOL DI TESTA DI VLAHOVIC – «Diciamo che a Trezeguet, Del Piero e Ibra qualche gol l’ho fatto fare … Per Vlahovic ho sempre avuto un debole, lo considero un grande attaccante. Non scambierei mai Dusan con Lukaku»

DUSAN PUO’ FARE 20 GOL – «Non sarà facile, ma perché no… È in crescita fisicamente. E in fiducia».