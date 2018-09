Zaniolo ha raccontato di aver saputo della convocazione in Nazionale da Sky Sport e che il padre ha pianto quando ha scoperto della chiamata di Mancini

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha scelto i giocatori disponibili a scendere in campo contro la Polonia venerdì 7 settembre in Nations League. Tra i convocati ci sono state diverse sorprese in quanto, come ha ribadito lo stesso ex tecnico dello Zenit San Pietroburgo, sono pochi gli italiani a giocare titolari nei rispettivi club. Tra queste figura certamente Nicolò Zaniolo, centrocampista cresciuto nell’Inter e passato in estate alla Roma insieme a Santon all’interno dell’operazione che ha portato Radja Nainggolan in nerazzurro. Il giocatore classe Classe ’99 è uno dei pochi ad essere convocato in Nazionale senza aver mai giocato in minuto in Serie A. Prima di lui ci sono stati Marco Verratti, Massimo Maccarone e Raffaele Costantino.

Zaniolo ovviamente si è detto particolarmente felice di vestire la maglia della Nazionale maggiore ad appena 19 anni e ha anche rivelato un simpatico aneddoto riguardo la chiamata di Mancini: «La convocazione con l’Italia? L’ho saputo da Sky Sport. Ho chiamato mio papà e si è messo a piangere», sono le parole di Zaniolo riportate dal giornalista Angelo Mangiante su Twitter.