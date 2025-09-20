Zaniolo Milan, la verità sul tentativo di Maldini: le condizioni dell’affare mancato! Il retroscena

Zaniolo Milan, il sogno di Maldini: retroscena e condizioni dell’affare mai concluso. Il clamoroso retroscena

La vicenda che lega Nicolò Zaniolo, fantasista italiano classe 1999 noto per tecnica e potenza fisica, al calciomercato del Milan è un capitolo intriso di fascino e rimpianti. Un affare mai concretizzato, ma che ha alimentato le cronache di ogni sessione di mercato per anni. Alla base di questo interesse c’era la volontà di due figure simbolo della recente storia rossonera: Paolo Maldini, ex capitano e poi direttore tecnico, e Frederic Massara, direttore sportivo dal 2019 al 2023. Entrambi vedevano in Zaniolo un talento capace di dare imprevedibilità e qualità all’attacco.

L’intuizione di Maldini e Massara

Maldini e Massara hanno costruito un Milan competitivo puntando su giovani di prospettiva e investimenti mirati. In questo contesto, l’attenzione verso Zaniolo non era casuale: il giocatore, allora alla AS Roma, rappresentava il profilo ideale per il loro progetto tecnico. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, i contatti con il club giallorosso e con l’entourage del calciatore erano costanti, anche dopo il trasferimento del centrocampista offensivo al Galatasaray, esperienza che non ha pienamente rispettato le aspettative.

Un sogno interrotto

Il desiderio di Maldini di riportare Zaniolo in Serie A si è infranto con il suo improvviso addio al Milan, avvenuto nell’estate 2023. L’uscita di scena della storica coppia dirigenziale ha segnato un cambio di rotta nelle strategie di mercato. Con l’arrivo di Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, il club ha virato verso altri obiettivi.

La nuova era: l’arrivo di Pulisic

La scelta è ricaduta su Christian Pulisic, esterno offensivo statunitense classe 1998, ex Chelsea e Borussia Dortmund. Giocatore rapido, duttile e con esperienza internazionale, Pulisic occupa la stessa zona di campo di Zaniolo ma offre caratteristiche differenti: velocità, dribbling e capacità di inserirsi senza palla. Il suo acquisto non è stato un ripiego, bensì una decisione strategica per garantire immediatezza di rendimento e leadership tecnica.

Il “sogno Zaniolo” si è spento, ma il Milan ha trovato in Pulisic una nuova stella su cui puntare. La sua presenza ha già portato valore aggiunto alla squadra, confermando la capacità del club di rimanere competitivo ai massimi livelli, anche cambiando rotta rispetto ai piani iniziali.