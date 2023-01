Zappacosta, nuovo acquisto per l’Atalanta sulla fascia (sperando nell’integrità fisica)

Un ritorno assai positivo per l’esterno dell’Atalanta Davide Zappacosta: assist decisivo e tante speranze nerazzurre

Nuovo acquisto? Per quello che ha fatto vedere contro lo Spezia il ritrovato Davide Zappacosta assolutamente si. L’infortunio non gli ha permesso di cominciare al meglio la stagione 2022 2023, e il suo ritorno poteva sembrare assai preoccupante sulla carta: non tanto per la qualità del giocatore, bensì per le continue ricadute settimanali nel momento in cui risultava pronto.

Subentrato al posto di Maehle, l’ex Chelsea ha subito una falsa partenza con un cartellino giallo, poi riprende confidenza con la sua vecchia casa mettendo le ali sulla fascia destra. Si dimostra rapido e capace di gestire gli spazi: garantendo l’assist decisivo per Hojlund.

Ora non resta che continuare a testarlo gradualmente per avere certezze sulla sua integrità fisica, per poi ritornare titolare in pianta stabile: si sta pur sempre parlando di un giocatore che l’anno scorso teneva in piedi un reparto tanto disastrato quanto costato caro all’Atalanta.