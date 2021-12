– «Come finirà la storiaccia delle plusvalenze? Manderanno di nuovo la Juve in B? E cosa succederà ai tanti club, alcuni di prima fascia, che con i bianconeri hanno scambiato giocatori a prezzi verosimilmente gonfiati? Al solito, tarallucci e vino? Sono le domande che ci pongono ogni giorno gli appassionati, i curiosi, gli anti e i tassisti. Partirei dal danno d’immagine per la Juve, che è notevolissimo – da oltre un anno non si fa mancare nulla peraltro – e per alcuni addirittura irrimediabile, anche se da noi alla fine tutto passa. Sono convinto che prevarrà la necessità di portare a conclusione il campionato in modo più o meno regolare e che sarà impossibile evitare il coinvolgimento di mezza serie A, un campionato che da questa vicenda esce più indebolito che mai».