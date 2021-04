Zidane: «Contento per Vinicius, ora segna pure…» – VIDEO

Zinedine Zidane ha elogiato Vinicius al termine di Real Madrid-Liverpool

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, al termine della partita di Champions League contro il Liverpool ha esaltato le qualità di Vinicius autore di una doppietta.

«Sono contento per Vinicius, ha fatto un grande lavoro così come il resto della squadra. Specialmente in difesa. Sappiamo che giocatore sia, specialmente quando ha spazio. E lo abbiamo visto in occasione del primo gol. Sono contento perché l’unica cosa che gli mancava era il gol. Avendo segnato due gol, lui e la squadra acquisiranno fiducia».