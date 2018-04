Zidane, Davids e quelle partite con i migranti

Quando Zinedine Zidane e Edgar Davids all’insaputa della Juventus, si univano alle partite dei migranti nei parcheggi di Torino

Zinedine Zidane torna a Torino. L’allenatore del Real Madrid sfiderà questa sera la Juventus, squadra con cui ha militato per 5 anni, dal 1996 al 1991. Un’avventura quella del francese in bianconero ricca di aneddoti. Come quello raccontato spesso dallo stesso Zizou, che riguarda anche l’ex compagno di squadra olandese, Edgar Davids.

Stando a quanto raccontato qualche anno fa dal francese, infatti, i due giocatori bianconeri a volte, all’insaputa della società, si travestivano da pescatori per andare a giocare con gli immigrati. La prassi era semplice: trovare qualcuno che giocava in un parcheggio ed unirsi alla partita. «Sono queste le partite importanti» era solito dire l’olandese al francese, che accettava sì, ma chiedeva al compagno attenzione: «Va bene, ma non possiamo rischiare di infortunarci».

Un retroscena divertente, più volte raccontato, che non può non ritornare in occasione del ritorno di Zidane a Torino, dove da giocatore ha incantato in campo e a quanto pare anche in qualche parcheggio.