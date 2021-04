Zidane: «La Juve è importante per me. Ritorno? Vediamo»

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Liverpool: le sue dichiarazioni

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato al termine del match di Champions League contro il Liverpool.

VITTORIA – «Possiamo essere contenti della partita che abbiamo fatto però c’è il ritorno e dobbiamo terminare il lavoro. Però, ripeto, possiamo essere contenti della gara di questa sera perché giocato fatto una gara completa».

VINICIUS – «Sono contento per lui perché gli mancava il gol. Difensivamente sta facendo un gran lavoro. Stasera ne ha fatti due ed è tanto segnare in Champions. Sono contento per lui e per la squadra».

RITORNO IN ITALIA – «L’Italia è sempre nel cuore. La Juve è sempre stata importante per me. Non so. Adesso sono qua. Vediamo».