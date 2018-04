Zielinski piace in Premier: Liverpool sul polacco

Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, piace al Liverpool di Klopp: servono 65 milioni di euro per strapparlo a De Laurentiis

Nonostante non riesca a trovare spazio con continuità dal primo minuto, il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, resta un uomo mercato. Stando a quanto riferito dal tabloid inglese The Sun, infatti, tra i club interessati al polacco per la prossima stagione ci sarebbe il Liverpool, che lo segue dai tempi dell’Udinese.

Strappare il centrocampista ad Aurelio De Laurentiis, però, non sarà semplice, visto il prezzo elevato. L’ex Empoli, infatti, ha una clausola rescissoria di 65 milioni di euro, voluta fortemente dal patron azzurro nell’ultimo rinnovo di contratto.