ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Zinchenko: «I nostri confini devono rimanere intatti. Gloria all’Ucraina». Il messaggio del terzino del City

Oleksandr Zinchenko, terzino ucraino del Manchester City, ha commentato così sui social la drammatica situazione politica che sta attraversando il suo paese.

Le sue parole: «Tutto il mondo civilizzato è preoccupato per la situazione nel mio Paese. Non posso rimanere indifferente e ci tengo a far valere il mio punto di vista. Nella foto: il mio paese. Il Paese dove sono nato e cresciuto. Un Paese di cui difendo i colori sulla scena sportiva internazionale. Un paese che stiamo cercando di rendere famoso e sviluppare. Un Paese i cui confini devono rimanere intatti. Il mio Paese appartiene agli ucraini e nessuno potrà mai impossessarsene. Noi non rinunceremo. Gloria all’Ucraina».