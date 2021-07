Incredibile Zirkzee: sbaglia un gol da zero metri a porta vuota – VIDEO

Joshua Zirkzee non ha lasciato traccia in Italia nei 6 mesi al Parma: ecco l’incredibile gol sbagliato col Bayern Monaco – VIDEO

Amichevole di lusso oggi per il Bayern Monaco. I campioni di Germania hanno affrontato l’Ajax in una sfida al sapore di Champions League: 2-2 maturato sul campo ma i bavaresi hanno sprecato un’occasione colossale con Zirkzee.

L’attaccante classe 2001 (da gennaio a giugno a Parma senza lasciare traccia) si invola verso la porta dell’Ajax, temporeggia e non riesce a segnare da zero metri, a porta vuota. Le sue potenzialità non sono in dubbio, ma l’errore è davvero comico.