Zoff è sicuro: «Lazio-Juventus sarà decisiva per entrambe»

Dino Zoff, ex allenatore di Juve e Lazio, ha parlato in vista della sfida di Serie A di sabato sera. Le sue parole

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Dino Zoff, ex tecnico di Juve e Lazio, ha parlato della sfida di sabato sera.

LAZIO JUVE – «È decisiva per entrambe. Se la Juve vuole dare un senso alla propria rincorsa in campionato deve vincere. Ma anche la Lazio che deve riprendersi dopo la doppia sconfitta tra Champions e campionato e capire se può entrare nelle prime quattro. Bisogna capire se hanno recuperato energie fisiche e mentali. Il rinvio della partita col Torino dovrebbe aver giovato».

IMMOBILE – «Deve resettare l’errore dal dischetto di Bologna. A volte bisogna saper ammettere che in quel momento non eri pronto a tirare quel rigore. Se la prendi così riesci ad andare oltre a non restare troppo a rimuginare nella testa».