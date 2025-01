2025: il calendario di tutti gli appuntamenti calcistici italiani ed internazionali

Il 2025 sarà un anno pieno di eventi calcistici di primo livello: il calendario di tutti gli eventi da non perdere del nuovo anno

Inizia il 2025, un anno ricco di eventi calcistici in Italia e nel mondo. Si comincia subito a gennaio, con la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: domani 2 gennaio la prima semifinale tra Inter Atalanta, mentre venerdì 3 sarà la volta di Juve Milan. Il 5 febbraio torna la Coppa Italia con i quarti di finale, mentre le semifinali saranno il 2 aprile l’andata e il 23 il ritorno. La finale in programma il 14 maggio. La Serie A darà i suoi verdetti dell’ultima giornata il 25 maggio: dallo Scudetto alle qualificazioni per le coppe europee e le retrocessioni.

In Europa tre date da mettere in agenda: la finale di Europa League il 21 maggio al San Mames di Bilbao, quella di Conference League il 28 maggio allo Stadion Wroclaw di Breslavia ed infine, ciliegina sulla torta, la finale di Champions League il 31 maggio all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. In estate parte poi il nuovo mondiale per Club a 32 squadre, con Inter e Juve a rappresentare l’Italia: si apre il 14 giugno a Miami con Al-Ahly Inter Miami e si chiuderà un mese dopo con la finale del 9 luglio al MetLife Stadium nel New Jersey e casa delle squadre di Football di New York. Altro appuntamento da non perdere sarà la Supercoppa Europea del 13 agosto, primo trofeo della prossima stagione e che per l’occasione si giocherà in Italia al Bluenergy Stadium di Udine.

Infine a marzo tornerà la nazionale con la Nations League: il 20 e 23 marzo i quarti di finale contro la Germania. Doppia sfida decisiva anche per conoscere i nostri avversari per le qualificazioni ai mondiali: in caso di vittoria sarà il Girone A con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, in caso di sconfitta Girone I con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Le semifinale sono previste per il 4 e 5 giugno ed in caso di accesso, gli Azzurri affronteranno la vincente Danimarca Portogallo e poi l’8 giugno la finale per il primo e terzo posto.