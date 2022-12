7 dicembre 2017, da sorpresa a comandante: il ricordo di Atalanta Lione

La partita che consegnò all’Atalanta di Gasperini il primo posto nel girone d’Europa League: 1-0 contro il Lione

7 dicembre 2017, il popolo bergamasco assistette ad una pagina importante della storia dell’Atalanta. I nerazzurri affrontarono al Mapei Stadium il Lione per il primo posto nel girone di Europa League: nessuno in estate avrebbe mai pronosticato una cosa del genere. Lo spettacolo non è solo in campo, dove i bergamaschi battono i francesi per 1-0 grazie ad una rete di Andrea Petagna.

Db Reggio Emilia 07/12/2017 – Europa League / Atalanta-Lione / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: tifosi Atalanta

Più di 15mila spettatori che cantano, festeggiano ed esprimono passione e dedizione verso la squadra che ha rappresentato Bergamo in Europa. La ciliegina sulla torta un grande sventolio (in tutti i settori) di bandierine create dalla Curva Nord, che trasformarono gli spalti dell’impianto di Reggio Emilia in qualcosa di straordinario. Tutto il resto è storia.