Bologna, De Leo: «Mihajlovic non sarà contento. Scossa contro il Milan»

Il tattico del Bologna De Leo è intervenuto al termine della partita di Coppa Italia contro l’Udinese per commentare la prestazione dei rossoblù

Emilio De Leo ha commentato la pesante sconfitta incassata dal Bologna contro l’Udinese: «Nessuna attenuante, dispiace per i tifosi perché si attendevano una serata diversa. Oggi hanno giocato ragazzi che hanno visto poco il campo, ma si sono distinti in allenamento».

«Dobbiamo prenderci le nostre responsabilità, Sinisa si aspettava una prestazione differente e non sarà contento. Sfruttiamo questa sconfitta come scossa per la sfida contro il Milan», ha concluso il tattico dei rossoblù in conferenza stampa.