Sudtirol, ufficiale l’arrivo del Bati Larrivey

Il Sudtirol ha ufficializzato l’arrivo di Joaquín Oscar Larrivey, attaccante argentino svincolatosi dal Cosenza

Di seguito il comunicato ufficiale del Sudtirol su Larrivey.

COMUNICATO – «L’FC Südtirol comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Joaquín Oscar Larrivey. Il 38enne attaccante-punta centrale di piede destro, proviene dall’esperienza nel Cosenza, club a cui era approdato il 3 febbraio dello scorso anno e con cui ha chiuso la stagione scorsa in B con 17 presenze e 8 reti, compresa la doppietta che ha deciso la finale di ritorno dei play-out contro il Vicenza, battuto per 2-0 e ha dunque consentito ai rossoblù al tempo guidati da mister Pierpaolo Bisoli di conservare la categoria. Scattato il rinnovo automatico, ha disputato nella corrente stagione 20 gare di campionato con il club calabrese – di cui è stato anche capitano – segnando 3 reti, più una gara di Coppa Italia. Svincolatosi, approda in biancorosso con un accordo fino al 30 giugno prossimo».