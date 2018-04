A Posillipo la scuola calcio della Juve dove si tifa Napoli

Vestono i colori della Juventus, ma tifano Napoli: lo strano caso dei bambini della scuola calcio del Denza a Posillipo

Sembrerà strano, eppure a Napoli esiste una scuola calcio della Juventus. Un centro tecnico, quello del Denza, in collaborazione con la società di Torino, dove tutti vestono bianconero, ma sostengono gli azzurri. La notizia è de Il Mattino, che riporta le parole del responsabile del progetto Fabrizio Sommella: «La nostra è una scuola calcio storica di Napoli e da due anni ha avviato una collaborazione con il club bianconero e ci stiamo trovando molto bene. Il tutto è merito della professionalità dello staff che ogni mese viene a Napoli a controllare la qualità del nostro lavoro». Sommella, però, ci tiene a sottolineare che la fede non va confusa con il lavoro: «Tifo Napoli e domenica sosterrò la squadra di Sarri».

Dello stesso avviso anche i ragazzini che arrivano al centro per allenarsi. Tutti vestiti di bianconero, ma tutti col cuore azzurro. Il loro sogno, infatti, non è quello di diventare il nuovo Dybala, bensì Insigne o Mertens, come spiega anche Mattia, bambino di 7 anni: «Domenica tiferò per il Napoli, come faccio sempre. Mi piace Insigne e spesso provo il suo tiro a giro».