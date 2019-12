A tutto Giovinco: «Tornare in Italia? Non so, ma mai dire mai»

Parla Sebastian Giovinco: «Tornare in Italia? Non so, ma mai dire mai. L’Inter lotterà per lo scudetto ma la Juve resta favorita»

Delusione per Sebastian Giovinco, che con l’Al-Hilal è stato eliminato in semifinale all’interno del Mondiale per club. Successivamente ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sport Mediaset, in cui tratta diversi temi.

«Tornare in Italia? Adesso come adesso non lo so. Farò 33 anni il prossimo mese, non so se tornerò ma mai dire mai. Inter? Non sono sorpreso, l’avevo detto fin dall’inizio che era una delle pretendenti allo Scudetto. Juve? Vince da 8 anni, è sempre e comunque la squadra da battere. È la favorita. Ibra? Fa la differenza ovunque, anche al Milan».