Abete: «Non assegnare lo scudetto? Per un anno non sarebbe la fine del mondo»

Giancarlo Abete ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della ripresa del campionato. Le sue parole

Giancarlo Abete ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della ripresa del campionato e dell’assegnazione dello scudetto. Le sue parole riportate da TMW.

«Siamo consapevoli delle difficoltà di questa ripartenza, ma dobbiamo provarci come fanno in tutti i settori. A volte la ripartenza è peggiore del fermo e i costi sono maggiori dei ricavi. Però il Paese deve ripartire per cui speriamo che oggi arrivino notizie positive dal Governo. I playoff? Non mi piacciono per la Serie A. Il problema dello scudetto si collega alla necessità del format per i campionati. Non sarebbe la fine del mondo però se per un anno non venisse assegnato. Certo, se fosse una necessità però, i playoff potrebbero essere una valida alternativa».